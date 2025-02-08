Дюков: «Верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что Россию допустят до международных турниров в его новый срок на этой должности.

«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — приводит слова Дюкова ТАСС.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС на четыре года.

В феврале 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах.