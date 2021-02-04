Дюков: «В отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России сыграет с флагом и гимном»
14:32
Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам внеочередной конференции союза, где он был переизбран на новый срок, объяснил, будет ли сборная России выступать под своим флагом и гимном.
— В отборочном турнире ЧМ-2022 мы будем играть под своим флагом и гимном, — сказал Дюков. — Если пройдем отбор—тогда рассмотрим этот вопрос с ФИФА.
Напомним, в декабре 2020 года CAS и WADA приговорили Россию выступать без гимна и флага до 2022 года.
(Дмитрий Гирин)
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