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Сегодня, 18:53

Дюков считает, что Россия может принять участие в Евро-2028

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков считает, что сборная России по-прежнему имеет возможность принять участие в отборочном турнире Евро-2028.

«У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с Чеферином (президент УЕФА — Прим. «СЭ»», — сказал Дюков Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что сборная России не будет допущена до отборочного турнира к чемпионату мира-2026 согласно официальным документам УЕФА. В РФС опровергли данную информацию, заявив, что шансы принять участие в турнире невелики, но не равны нулю.

Российские команды отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Игроки сборной России Иван Обляков (слева) и&nbsp;Данил Круговой в&nbsp;матче с&nbsp;Брунеем (11:0) 15&nbsp;ноября 2024 года. «За гранью пародии». В иностранных соцсетях осуждают недопуск России к отбору ЧМ-2026

Источник: Sport24
Евро-2024
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