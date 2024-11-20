Дюков считает, что Россия может принять участие в Евро-2028

Президент РФС Александр Дюков считает, что сборная России по-прежнему имеет возможность принять участие в отборочном турнире Евро-2028.

«У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с Чеферином (президент УЕФА — Прим. «СЭ»», — сказал Дюков Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что сборная России не будет допущена до отборочного турнира к чемпионату мира-2026 согласно официальным документам УЕФА. В РФС опровергли данную информацию, заявив, что шансы принять участие в турнире невелики, но не равны нулю.

Российские команды отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.