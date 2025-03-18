Дюков считает, что президент УЕФА Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил визит главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина на матч сборной России летом или осенью 2025 года.

«На мартовские матчи мы его не приглашали. Вполне возможно, что он посетит игры летом или осенью», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее глава РФС прокомментировал слова Чеферина о давлении на УЕФА со стороны политиков.

Российские клубы и сборные по футболу были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года из-за обострения конфликта на Украине.