18 марта, 11:41

Дюков считает, что президент УЕФА Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью

Даниил Аршавский

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил визит главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина на матч сборной России летом или осенью 2025 года.

«На мартовские матчи мы его не приглашали. Вполне возможно, что он посетит игры летом или осенью», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее глава РФС прокомментировал слова Чеферина о давлении на УЕФА со стороны политиков.

Российские клубы и сборные по футболу были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года из-за обострения конфликта на Украине.

Источник: ТАСС
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Денис Майданов исполнит гимн России перед матчем с Гренадой

Антон Миранчук: «Спустя время, скажу, что в Швейцарии скучно»

КХЛ на Кинопоиске

