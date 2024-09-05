Дюков рассказал о переговорах с потенциальными соперниками сборной России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал переговоры с возможными будущими соперниками сборной России.

«Да, у нас есть определенные наработки. Ведутся переговоры. Раньше времени не хотелось бы озвучивать», — цитирует Дюкова ТАСС.

Сборная России проведет два товарищеских матча в сентябре. В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.