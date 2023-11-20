Дюков рассказал о переговорах по возможным матчам сборной России на 2024 год

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о переговорах по будущим матчам сборной России.

В понедельник, 20 ноября российская команда разгромила Кубу (8:0), встреча проходила в Волгограде.

— ФИФА и УЕФА следят за нашими матчами?

— Да, безусловно. Для того, чтобы сыграть матч, мы и наши соперники отправляем запрос в ФИФА.

— РФС продолжит делать упор на то, чтобы привозить сборную в регионы?

— В том числе. Нужно играть в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах.

— Работа по матчам сборной на следующий год уже ведется?

— Да, конечно. С рядом федераций обсуждаем возможные матчи в марте и в июне. Давайте мы договоримся, подпишем соответствующие соглашения и после этого сделаем объявление.

— В каких городах сыграем в следующем году?

— Давайте сперва определимся с соперниками, потом примем решение по городам.

— Упор на проведение матчей в России?

— Для нас приоритет играть здесь, в России.

В 2023 году сборная России провела три домашних матча: помимо победы над Кубой команда обыграла Ирак (2:0) в Санкт-Петербурге и выиграла у Камеруна (1:0) в Москве.