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Сегодня, 19:40

Дюков рассказал, что многие футбольные ассоциации заинтересованы в возвращении России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что руководитель многих футбольных ассоциаций Европы заинтересованы в возвращении России.

— Какой глобальный ответ вы получили от представителей ФИФА и УЕФА?

— Когда ФИФА и УЕФА принимали решение в конце февраля этого года, мотивацией и обоснованием решения было: невозможность обеспечения безопасности при проведении матчей и риск и угроза сохранения целостности соревнований. Мы посчитали это решение политическим. Вы знаете, что мы обратились в CAS. Наше обращение в CAS не было поддержано. К сожалению, у нас есть только решение, но нет полного текста решения. Соответственно, мы не можем продолжить наши судебные действия. В любом случае мы собираемся это сделать, поскольку считаем, что должны продолжать отстаивать наши интересы в том числе и в судебных инстанциях. Это часть нашей работы: апелляция и защита наших спортсменов в судебной инстанции. Позиция ФИФА остается прежней. Они считают, что за это время не произошло никаких событий, которые говорили бы о том, что произошли события, которые обеспечивают безопасность проведения матчей с одной стороны, с другой стороны сохраняют целостность соревнований.

Я встретился со многими руководителями футбольных ассоциаций Европы. Все заинтересованы в скорейшем возвращении нашей сборной в официальные турниры, которые проводятся УЕФА. Но при этом все говорят о том, что есть достаточно сильное давление со стороны политиков, правительств, СМИ. Это необходимо тоже учитывать. В настоящий момент мы начали обсуждать постепенное возвращение хотя бы наших юношеских сборных, может быть, наших женских команд и возможность проведения каких-то турниров совместно с другими командами. Это первый шаг по возвращению наших сборных в турниры, которые проводятся УЕФА.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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26%

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Сборная России по футболу
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