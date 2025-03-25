Футбол
25 марта, 22:34

Дюков: «Рассчитываем, что возвращение российского футбола на международную арену будет в течение года»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении российских команд на международных уровень.

«Мы рассчитываем, что решение о возвращении российского футбола на международную арену будет принято в течение года», — сказал Дюков.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Дюков
