Дюков: «Рассчитываем, что возвращение российского футбола на международную арену будет в течение года»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении российских команд на международных уровень.

«Мы рассчитываем, что решение о возвращении российского футбола на международную арену будет принято в течение года», — сказал Дюков.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.