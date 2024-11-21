Дюков поддержал Спаллетти, намекнувшего на двойные стандарты ФИФА

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» оценил слова главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти, заявившего о несправедливости со стороны ФИФА и УЕФА по отношению к России.

«С Лучано Спаллетти не общался после отстранения нашей сборной. Как я воспринял его слова? В принципе он прав», — сказал Дюков «СЭ».

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. При нем сине-бело-голубые дважды выиграли чемпионат России.