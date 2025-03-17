Дюков опроверг информацию о повышении зарплаты Карпина в сборной после ухода из «Ростова»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном повышении зарплаты главного тренера сборной России Валерия Карпина после ухода из «Ростова».

«Зарплата Карпина в сборной была повышена после ухода из «Ростова»? Это не так. Мне от этом ничего неизвестно. Она осталась той же», — сказал Дюков «СЭ».

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба.

BetBoom Матчи Сборной России пройдут 19 и 25 марта. Первым соперником национальной команды станет Гренада, а вторым — Замбия.