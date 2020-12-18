Дюков о словах Черчесова в прессе: «Он резкий и прямой человек. Но я прошу понять его»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции высказался об интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, в котором специалист подверг критике нескольких игроков команды.

— Как вы прокомментируете выступления Станислава Черчесова в прессе?

— Мы знаем Станислава Саламовича, как человека резкого и прямого в суждения. Где-то это помогает, где-то мешает. Если говорить об общении, то это наложилось на национальные переживания. И главный тренер, и мы все тяжело переживаем результаты сборной. Но при этом я прошу понять его. Это человек, который может быть резок, но он точно не держит ни на кого из журналистов обиду. Это как на поле — столкнулся с кем-то, но это не означает, что вы стали врагами. Мы обсуждали это. Говорил ему, что задача многих журналистов — постараться вывести собеседника из состояния эмоционального комфорта. Если ставили такую задачу, то им удалось. Но ему нужно держать удар, если его провоцируют.

Ранее Черчесов раскритиковал игру Федора Чалова и братьев Миранчуков за сборную России. Позднее ЦСКА выступил с заявлением, в котором возмутился словами Черчесова по поводу форварда красно-синих Чалова.

(Гоша Чернов)