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Сегодня, 10:48

Дюков назвал возможных соперников сборной России в товарищеских играх

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о возможных соперниках сборной России в товарищеских играх.

«Мы рассматриваем различные варианты с соперниками для товарищеских матчей. Что касается европейских сборных, я пока не хотел бы давать какие-то комментарии. В списке фигурируют страны из Азии, Африки и Латинской Америки. С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил», — приводит слова Дюкова РИА «Новости».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. После начала действия санкций сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Сборная России должна принять участие в турнире футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА), который пройдет с 9 по 21 июня. В чемпионате также сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Афганистан и Таиланд.

Источник: РИА Новости
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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