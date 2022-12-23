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Сегодня, 18:15

Дюков назвал возможное решение о переходе РФС в Азию непростым и неоднозначным

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации ответил на вопрос, потеряют ли российские футболисты мечту.

— Судя по вашей риторике, принципиальное решение по переходу в Азию принято. Нет опасений, что все наши российские футболисты, которые росли на Лиге чемпионов и Лиге Европы, росли на мечте играть с «Реалом», потеряют свою мечту навсегда? Как мы понимаем, если мы уходим в Азию, то пусть в УЕФА закрыт навсегда.

— Никогда не говори никогда. Я бы не говорил, что путь в УЕФА закрыт навсегда. Да, не получится, что сегодня мы хотим играть в Европе, а завтра в Азии. Мечта любого молодого футболиста играть в Европе? У любого мальчишки мечта — играть. Если он не будет выступать на официальном уровне, мотивация играть вообще пропадает. Решение о переходе в АФК непростое и неоднозначное. Все наши болельщики знают европейские клубы даже третьего эшелона. Да, там другие коммерческие доходы. Безусловно, есть потери, но для всех важно играть. Если не будем играть, то мечта пропадет. Можно подождать? Сколько мы должны с вами ждать. Англия ждала пять лет? Если бы нам сказали конкретный срок, мы бы устроили опрос и проголосовали, готовы ждать или нет. Но если это будет 10, 15 лет? — сказал Дюков.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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