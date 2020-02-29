Дюков назвал форс-мажором выкрики фанатов сборной России в адрес Дзюбы в матче с Сан-Марино

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с оскорблениями форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино (5:0) отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Игра прошла 19 ноября 2019-го.

— Отношение к сборной изменилось, — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ». — На это повлияли и результаты сборной на ЧМ-2018, и уверенный выход из отборочной группы. Также наша сборная стала более открытой и доступной для болельщиков. В команде отличная атмосфера, которая передается болельщикам. Команда играет с полной самоотдачей, ее хочется поддерживать. Пять отборочных матчей сборной в России прошли при аншлаге в хорошей атмосфере. Стараемся поддерживать отношение и развлекательными мероприятиями.

То, что произошло в Сан-Марино — стечение обстоятельств и форс-мажор. И оно не отражает отношение болельщиков к сборной, а было акцией небольшой группы болельщиков.

Капитан сборной, игрок, любой сотрудник тренерского штаба — мы сдеаем все, чтобы их защищать. Обстановка в Сан-Марино недопустима. Это неуважение к игроку, к сборной и ко всем болельщикам. Мы будем с этим бороться и постараемся довести до конца. Болельщики будут выявлены. Вы, наверное, согласны, что на Евро таким «болельщикам» не место.