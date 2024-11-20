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Сегодня, 11:13

Дюков назвал ближайшие цели РФС по допуску сборной России к международным турнирам

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков рассказал «СЭ» о работе по допуску сборной России к международным соревнованиям.

«Пока не состоялась жеребьевка чемпионата мира, мы должны работать над тем, чтобы использовать каждую возможность, для того чтобы принять там участие. Я сказал, что это малореально? Все равно пока есть теоретические шансы, нужно это делать. Допуск к чемпионату Европы 2028 года выглядит реальнее? Одно другому не мешает. Надо работать по всем направлениям, на все турниры», — сказал Дюков «СЭ».

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 состоится в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 13 декабря.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Футбол
РФС
Александр Дюков
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