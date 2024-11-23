Дюков хочет пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков намерен пригласить главу УЕФА Александера Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

«Мы можем пригласить Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Сборная России и российский клубы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В 2024 году национальная команда провела пять матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.