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Сегодня, 11:33

Дюков хочет пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков намерен пригласить главу УЕФА Александера Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

«Мы можем пригласить Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча», — приводит слова Дюкова ТАСС.

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Сборная России и российский клубы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В 2024 году национальная команда провела пять матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
Александр Дюков
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