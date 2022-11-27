Дюков: «Есть шансы на участие в отборе Евро-2024. Но шанс больше теоретический»

Глава РФС Александр Дюков рассказал о поездке в Катар для переговоров с руководителями национальных ассоциаций и международных футбольных ассоциаций.

— Были ли в Катаре какие-то консультации по поводу возвращения сборной России в отборочные турниры?

— Я для этого туда и полетел. Я не был в составе российской делегации, я летал по приглашению ФИФА. Был на матче-открытия. Но самое главное — встреча с руководителями национальных ассоциаций и международных футбольных ассоциаций. Возвращение наших сборных и участие в официальных матчах было одним из вопросов.

— Что нам говорят: вы уже закрыли для себя возможность участия сборной в Евро 2024?

— Теоретические шансы еще есть на участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2024 года. Но шанс больше теоретический.

— В Катаре с коллегами обсуждался вопрос постепенной интеграции крымских клубов в наш футбол? Как они на это смотрят и реагируют?

— Нет, мы этот вопрос не обсуждали.

— Может ли это повлиять на возвращение нашей сборной к официальным соревнованиям?

— Все возможно, но я не думаю, что это будет каким-то основным фактором.