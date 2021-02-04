Дюков: «До конца сезона-2021/22 изменения формата РПЛ вряд ли возможно»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам внеочередной конференции союза, где он был переизбран на новый срок, сказал, когда может быть изменен формат РПЛ.

— РФС отвечает не только за сборные и профессиональный футбол, значительная сфера ответственности — массовый футбол, детский футбол, подготовка резерва, другие разновидности футбола. Целью создания лиг было делегирование им полномочий и вопросов управления. Клубы — серьезные организации с ресурсами, у них есть руководители, серьезные акционеры, и если говорить о роли, которую должен играть РФС в профессиональном футболе, она значительна, но сейчас мы отвечаем за вопросы судейства, проводим его реформы, проводим лицензирование клубов.

Третье направление — помощь лигам через обучающие программы и семинары. Мы заинтересованы, чтобы лиги были успешны со всех точек зрения. Готовы помогать, но ждем инициативу от лиг. Если предложения поступят — они будут рассмотрены. У нас есть видение того, какой формат в какой лиге актуален и правилен, но, повторю, инициатива должна идти от лиг и клубов. Права на проведение соревнований переданы до сезона-21/22, и до этого срока изменения вряд ли возможны.

Сегодня, 4 февраля, Дюков был переизбран президентом Российского футбольного союза.

(Дмитрий Гирин)