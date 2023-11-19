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Сегодня, 18:41

Дьяков поделился мнением об эфирах Головина и Соболева в Dota 2

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, что думает об интересе российских футболистов к компьютерным играм.

«Я не играю, но это выбор каждого. Кому нравится, те играют. Мне вообще без разницы, я максимум во что играл, в NHL рубились с одноклубниками частенько. Я знаю, что много ребят играют и деньги тратят в них, но я никогда в жизни в эти игры не играл», — сказал Дьяков «Евро.Футбол.Ру».

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин несколько раз в месяц выходит в эфир для подписчиков, играя в Dota 2 вместе с другим игроком национальной команды Александром Соболевым.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005460380_dyakov__ob_efirah_golovina_i_soboleva_v_dota_2_ya_znayu_chto_mnogie_igrayut_i_tratyat_na_igryi_dengi
Александр Головин
Александр Соболев
Виталий Дьяков
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