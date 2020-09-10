«Две победы подряд, хороший ход». Исмаилов поблагодарил Черчесова за игру сборной России

Российский боец MMA Магомед Исмаилов поблагодарил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за игру национальной команды.

Ранее национальная команда обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2) в Лиге наций.

— Хочу выразить Станиславу Саламовичу уважение: он дал новый ход российскому футболу. Я с некоторых пор начал снова смотреть российский футбол, я теперь буду смотреть его с удовольствием. Две победы подряд, хороший ход, в том же темпе.