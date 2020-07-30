Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку сезона в исполнении нападающего Федора Смолова и полузащитника Александра Головина.

— Достаточно неожиданно уехал в «Сельту» Смолов. Увидели ли вы что-то новое в его игре в Испании?

— Два гола «Реалу» и «Барселоне» — это же новое? Он им раньше не забивал, — цитирует Черчесова «Комсомольская правда». — Но новое в игроке лучше всего видно при совместной работе. Если бы мы вызвали Смолова из «Сельты», то сравнили бы его со Смоловым из «Локомотива», и сделали бы выводы. Мы не знаем, где Федор продолжит карьеру, но человек, играя в другой лиге и живя в другой стране, многое может приобрести. Там и скорости хорошие, и образно говоря локтями он должен работать больше, чтобы пробиться в состав. Так что Смолов может извлечь плюсы для себя. А мы тогда постараемся превратить их в плюсы для сборной. Но каждый игрок сам выбирает свой путь, мы в сборной никому ничего не советуем. И если только игроки спрашивают — то делимся взглядом со стороны.

— Еще один наш легионер — Александр Головин. Сезон у него получился коротким. Может ли это стать его преимуществом на старте следующего сезона?

— Гораздо важнее, что у него появился новый тренер, чуть ли не пятый за время игры Головина в «Монако». Мы три дня назад очень долго говорили с Александром по видео. С одной стороны хорошо, когда с новым тренером ты узнаешь что-то новое, приобретаешь новое видение и новые качества. Но каждый раз непонятно, на какой позиции тебя будут использовать, с каким функционалом. Так что посмотрим, как Головин войдет в сезон. Но мы созванивались с ним, когда он был в Калтане. Судя по контрольным матчам, Александр находится в хорошей форме и чувствует себя неплохо.