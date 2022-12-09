Дуймович заявил, что в Европе боялись сборную России

Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команд РПЛ Томислав Дуймович оценил вероятность перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию.

«Если российский футбол перейдет в АФК, то это будет большая потеря для УЕФА. Почему? Да посмотрите, кто тренировал ту же сборную России: Хиддинк, Адвокат, Капелло. В Европе не только следили за российским футболом, но и боялись сборную России. А какие были качественные футболисты: Аршавин, Павлюченко и многие другие. Они играли в Европе, и их уважали. Как я сказал, выход России из европейского футбола — это потеря только для УЕФА. Минус ли это для российского футбола? Никто пока этого не скажет», — приводит слова Дуймовича Sport24.

Он отметил, что выход из УЕФА пойдет сборной России на пользу. По его словам, национальная команда должна участвовать в международных турнирах.

«Также для азиатских команд и сборных будет хорошо получить к себе в соперники российские клубы и сборную. Сейчас видно, как та же самая Япония и Южная Корея на этом чемпионате мира выбивают европейские топовые сборные. Это будет российскому футболу лишь в плюс. Почему нет?» — добавил Дуймович.

Ожидается, что РФС рассмотрит вопрос перехода в АФК на ближайшем исполкоме.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров.