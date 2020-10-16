«Должны быть готовы». Черчесов ответил на вопрос о Сафонове и Максименко в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда в национальную команду будут вызываться вратари Александр Максименко и Матвей Сафонов, который был приглашен в сборную вместо Гильерме.
— Сафонов обживается, — приводит слова Черчесова Sport24. — Как видите, все произошло естественным путем. Гильерме получил сомнительный тест, и все случилось автоматически, без какого-то нажима. Нужно правильно поставить «начальный вес штанги». Если начальный вес не берешь — вылетел из турнира. Если берешь, можно добавлять.
Каждый игрок должен быть максимально подготовлен, это его карьера. Она порой зависит от одного дня — и этот день определяет главный тренер. Никто не выходит на поле сам — его выпускают. В команду должен попадать человек, который готов. Вот я вызвал в сборную Луценко — и с того же вечера он в футбол не играет, получил повреждение.
— Стресс?
— Я не знаю. Но теперь смотрите — 28 сентября я оглашаю состав сборной, и, предположим, туда попадает Сафонов. Через два дня у него игра с ПАОКом — ответственнейший матч для него, для клуба. Ему надо сконцентрироваться на игре, а ему будут звонить все, постоянно поздравлять, спрашивать, отвлекать.
— Шунин и Джанаев сильнее Сафонова и Максименко?
— Повторю еще один раз: футболист должен быть готов! Это мое принципиальное решение — так должно быть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-16-eksklyuzivnoye-intervyu-stanislava-cherchesova---o-budushchem-sbornoy-rossii-ugroze-otstavki-kheyterakh-dzyube-zhirkove-soboleve-golovine-foto-video-podrobnosti?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campa