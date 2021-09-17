«Добрался наконец-то». Карпин показал, как отдыхает в лесу после матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал у себя в Instagram фотографию с отдыха после сентябрьского сбора национальной команды.

«Ну вот и лес, и вода, и воздух... Добрался наконец-то», — написал Карпин, опубликовав фото на фоне водоема и дерева.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, под его руководством команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Россия занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

Перед матчем с Мальтой Карпин говорил, что планирует уехать на природу после сентябрьского сбора национальной команды, чтобы восстановить нервы и здоровье.