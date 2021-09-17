Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Добрался наконец-то». Карпин показал, как отдыхает в лесу после матчей сборной России

15:21
Валерий Карпин. Фото Instagram
Валерий Карпин. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал у себя в Instagram фотографию с отдыха после сентябрьского сбора национальной команды.

«Ну вот и лес, и вода, и воздух... Добрался наконец-то», — написал Карпин, опубликовав фото на фоне водоема и дерева.

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, под его руководством команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Россия занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

Перед матчем с Мальтой Карпин говорил, что планирует уехать на природу после сентябрьского сбора национальной команды, чтобы восстановить нервы и здоровье.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Тренер «Шерифа» Вернидуб считает, что лимит в РПЛ приносит вред российским клубам
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
В Госдуме прокомментировали продажу автомобилей, подаренных олимпийским призерам
«Это вам не «Монако»! Репортаж из Приднестровья с матча Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер»
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры