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Сегодня, 18:05

Аленичев считает, что у игроков сборной России есть проблемы с мотивацией

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрия Аленичев поделился мнением о прошедших товарищеских матчах национальной команды.

Сборная России сыграла против Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а против Узбекистана — 20 ноября в Ташкенте. Оба матча завершились со счетом 0:0.

— Сборная России с большим трудом играет с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией.

— Согласен. Но, поверьте, если бы это были официальные игры, наши футболисты их не обыграли бы? Я в этом даже не сомневаюсь.

— То есть, проблема была в мотивации?

— А вы не видели?

— Игроки говорили, что они выкладывались.

— А что же они будут говорить. Неужели они скажут, что сыграли на 50 процентов? Представляете реакцию болельщиков? Конечно, они скажут, что выкладывались на полную.

— Вы были в Португалии. Чувствуете отмену всего русского?

— Меня часто спрашивают об этом. Я действительно был в Португалии. Во-первых, это очень дружный и спокойный народ. Абсолютно. Даже по отношению к русским. Они не лезут ни в какие интриги. Да, конечно, на уровне руководителей стран есть какие-то моменты. Но простые люди абстрагировались от всего. Меня-то им не за что ругать.

— Как ваш сын?

— Сейчас только 18 лет исполнилось. Будет играть лучше, чем папа. Я ему пожелал это. Он будет играть в качестве российского футболиста.

— Если бы ситуация с переходом в Азиатскую конфедерацию зависела от вас, вы бы сказали на Исполкоме, что нужно ждать?

— Я бы проголосовал за то, чтобы ждать.

— Но мы даже не знаем, сколько.

— Ждать. Конечно, не 20 лет. Если бы были какие-то условия: готовы три года ждать, я бы согласился. Проголосовал бы за трехлетнее ожидание. Но долго это не может продолжаться.

— Что нам делать тогда с соревнованиями: проводить Кубок в таком режиме?

— Да. Есть возможность еще больше матчей. Естественно, мы мало играем. Мне не нравится, когда мои коллеги говорят, что футболисты устали после двух игр на неделе. От чего устали? У вас достаточно средней интенсивности. Не такие большие нагрузки. Недавно Гвардиола сказал, что счастлив в Манчестере, что матчи идут через два дня на третий. Это говорит Гвардиола с той командой, у которой высокая интенсивность. И футболисты рады. И я был рад, когда играли через два дня на третий. Я никогда не хотел один матч в неделю. Сейчас хочется, чтобы было больше игр. Пусть по две в неделю. Кубок, еще какие-то турниры. Надо больше играть.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Дмитрий Аленичев
Сборная России по футболу
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