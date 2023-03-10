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Сычев: «Кокорин еще не сказал своего последнего слова в сборной»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о возможном возвращении форварда «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

«Кокорин, мне кажется, своего последнего слова в сборной не сказал. Если он будет продолжать играть на хорошем уровне, то пригодится. С нападающими у нас последнее время беда. Александр преодолел спад, который длился в «Фиорентине». Смотря на то, что он показывает в чемпионате Кипра, могу сказать, что он может принести пользу сборной. Александр, к сожалению, не реализовал свой талант. Все ждали от него большего. По уровню таланта и мастерства, он мог провести карьеру намного ярче», — цитирует Сычева Sport24.

31- летний нападающий с лета прошлого года выступает за кипрский «Арис». В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в чемпионате Кипра, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Форвард продолжает принадлежать итальянской «Фиорентине».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-sychev-kokorin-yeshche-mozhet-prinesti-polzu-sbornoy-rossii-s-napadayushchimi-u-nas-posledneye-vremya-beda
Александр Кокорин
Дмитрий Сычев
Сборная России по футболу
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