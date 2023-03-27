Сычев — об отношении Карпина к сборной России: «Он давно доказал свою преданность»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику министра спорта РФ Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

— Не хотелось бы накалять эту историю. Эмоциональный фон вокруг этого создан довольно неблагоприятный. Валерий Георгиевич давно доказал свою преданность футболу и сборной. Я хочу списать это на эмоциональность просто, и все. Конечно же, он хочет работать в сборной и добиться максимального прогресса как команды, так и индивидуально каждого игрока, который находится под его руководством.

— Он сказал, что не держится за место.

— Вы постоянно придираетесь к словам. Понятно, что журналисты должны все рассматривать под лупой: каждое слово, каждое высказывание. Не думаю, что этим словам нужно придавать именно такое значение.