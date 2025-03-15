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Свищев считает, что Сантос должен выступать за сборную: «Человек получил гражданство России ради чего?»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал но новость о непопадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в итоговый состав сборной России на мартовский сбор.

«Я все-таки думаю, что натурализованный Сантос должен играть. Человек получил гражданство России ради чего? Чтобы не нарушать лимит? Ну, наверное, да. Но все равно важно, что если человек меняет спортивное гражданство, значит он должен выступать за национальную команду. Иначе это будет тяжело объяснить нашим гражданам и тем, кто хочет получить гражданство и не получает», — сказал Свищев «СЭ».

30-летний Сантос в 2024 году получил российское гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ.

В итоговый состав национальной команды на BetBoom Матчи Сборной России вошел 31 футболист, Сантос был в расширенном списке. 19 марта россияне сыграют против Гренады, а 25-го числа — против Замбии.

Дарик Агаларов

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Дуглас Сантос
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Сборная России по футболу
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
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