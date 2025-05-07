Футбол
7 мая, 11:42

В Госдуме не верят словам Инфантино о скором возвращении России на международную арену: «Надо переходить от слов к делу»

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном скором возращении России на международную арену.

Дональд Трамп и&nbsp;Джанни Инфантино.«Надеюсь, наступит мир и мы сможем их вернуть». Инфантино обсудил с Трампом допуск России до ЧМ-2026

«Лично я Инфантино не верю. Я столько раз слышал от него позитивные слова в адрес России, российских футболистов. А через пару дней он говорил ровно противоположные слова, что наш допуск не предусматривается. Если есть желание, возвращайте! Но для этого нужно пройти сложную процедуру голосования. А там есть антироссийское лобби, есть украинская федерация, которая такой визг поднимет. Даже те федерации, которые в принципы были бы не против нашего возращения на международную арену, молчаливо и стыдливо опустят глаза. Одних слов Инфантино недостаточно. Пусть он включит свои ресурсы, всю свою мощь! Надо переходить от слов к делу», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и не участвует в отборе на ЧМ-2026.

Сборная России по футболу
Джанни Инфантино
Дмитрий Свищев
Инфантино уверен, что Россия скоро сможет вернуться на турниры ФИФА

Футболисты сборной России снялись в образах родственников-фронтовиков

