Сенников: «Не стоит жестко воспринимать слова Глушенкова»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова об играх национальной команды.

25-летний игрок в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Думаю, что не стоит жестко воспринимать слова Глушенкова. Может, там из контекста вырвали какую-то фразу. Мне важно, чтобы футболист выходил и играл. Я знаю, как можно провокационно задать вопрос. Если бы Глушенков сказал: «Я вообще не поеду в сборную»... Но он так не сказал.

Глушенков — один из лучших игроков прошлого чемпионата. Считаю, что он на высочайшем уровне проводит старт нынешнего чемпионата. Безусловно, Глушенков будет ключевой фигурой в сборной. Он же не отказывается играть за сборную. Если его вызовут, он поедет. У нас же есть какие-то правила на случай отказа. Тебя могут дисквалифицировать в чемпионате», — цитриует «РБ Спорт» Сенникова.