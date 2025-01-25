Селюк: «Возможно, я предложу соперника для сборной России»

Агент Дмитрий Селюк может предложить сборной России соперника для товарищеского матча.

«На фоне Брунея эта сборная была бы еще слабее. На что они надеялись. Себя надо уважать и играть с нормальными командами. РФС отказался и правильно сделал. Тут даже говорить нечего. Возможно, я предложу соперника для сборной России. Например, какую-нибудь африканскую команду. Когда будет конкретика, то я назову. Вот сейчас трансферное окно открыто, я пока занят, надо поработать. Когда закроется, тогда решим этот вопрос», — приводит Legalbet слова Селюка.

На этой неделе стало известно, что национальная команда Бонэйра связалась с РФС по вопросу возможного проведения товарищеского матча против сборной России. Однако островитяне получили отказ в связи с тем, что график национальной команды уже сформирован.