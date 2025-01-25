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Селюк: «Возможно, я предложу соперника для сборной России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк может предложить сборной России соперника для товарищеского матча.

«На фоне Брунея эта сборная была бы еще слабее. На что они надеялись. Себя надо уважать и играть с нормальными командами. РФС отказался и правильно сделал. Тут даже говорить нечего. Возможно, я предложу соперника для сборной России. Например, какую-нибудь африканскую команду. Когда будет конкретика, то я назову. Вот сейчас трансферное окно открыто, я пока занят, надо поработать. Когда закроется, тогда решим этот вопрос», — приводит Legalbet слова Селюка.

На этой неделе стало известно, что национальная команда Бонэйра связалась с РФС по вопросу возможного проведения товарищеского матча против сборной России. Однако островитяне получили отказ в связи с тем, что график национальной команды уже сформирован.

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная России по футболу
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