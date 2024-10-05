Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:44

Кузнецов о шансах Медиалиги против сборной России: «У нас мотивация чуть выше, поэтому все возможно»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился с «СЭ» мнением о решении РФС не играть со сборной Медиалиги.

«РФС неинтересно играть со сборной Медиалиги. Они считают, что мы низкого уровня. Это их мнение. Мы найдем, с кем сыграть. Во всяком случае, мы собираем большую аудиторию, люди приходят и получают удовольствие от медиафутбола. Поэтому, зачем заставлять? Не хотят играть — не надо. Если пройтись по всем командам медиалиги, то можно составить сумасшедшую сборную. У нас ребята, которые уже поиграли [на высоком уровне], а у них игроки действующие. Нам нужно было бы проводить очень доскональный тренировочный процесс, серьезно готовиться. Но мы сейчас не можем себе такого позволить в соревновательный период», — сказал Кузнецов «СЭ».
Кузнецов также высказался о шансах сборной Медиалиги в таком возможном матче.

«Футбол — такая штука, где все возможно. Все говорили, что «Краснодар» легко обыграет ФК «10», говорили, что ЦСКА обыграет 2Drots. Но мы оказываем сопротивление, у нас мотивация чуть выше, поэтому все возможно», — добавил Кузнецов.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды должен начаться в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не найдены. Официальной информации по отмене сбора пока нет.

Дарик Агаларов

Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Кузнецов
Читайте также
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре — соперники и состав
В «Атланте» заявили, что не будут запрещать Миранчуку поездку в сборную России
Лангович: «Для меня вызов в сборную — огромная честь»
Семшов считает, что национальной команде не стоит проводить сбор в случае отсутствия соперника
Ларин: «Про Глушенкова и сборную будут ходить мемы»
Аршавин — о сборной: «Насколько я знаю, сбора не будет. Зачем собираться, если нет игры?»
Защитник «Краснодара» Гонсалес заявил, что хочет сыграть за сборную Уругвая против России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости