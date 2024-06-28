Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:45

Губерниев — о совмещении Карпиным постов в сборной России и «Ростове»: «Тренер должен быть загружен»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о совмещении Валерием Карпиным работы в сборной России и «Ростове».

«Если бы мы играли в международных турнирах, то ни о каком совмещении речь бы не шла. Был бы это «Ростов» или «Барселона» для Карпина. Сейчас ситуация не играет никакой роли. Тренер должен быть загружен. Поэтому еще раз хочу сказать, что все сделано абсолютно правильно», — сказал Губерниев «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

Александр Абустин

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Дмитрий Губерниев
0
Читайте также
Умер экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа
Медведева и Мирру Андрееву допустили до Олимпиады в Париже
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Два удаления, два отменных гола, драка и Панама вынесла США. Что произошло на Кубке Америки-2024 28 июня
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В комитете сборных команд РФС поддержали продление контракта с Карпиным: «Он ведет корабль верным путем»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости