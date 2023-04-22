Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, а не России? А что вы ожидали от него услышать? Для них Россия — дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие», — приводит слова Губерниева Sport24.

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.