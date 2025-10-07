Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

7 октября 2025, 19:05

Губерниев оценил ответ Карпина министру спорта Дегтяреву: «Валерий Георгиевич острый на язык»

Микеле Антонов
Корреспондент

Известный комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что Михаил Дегтярев может не согласовать его.

Ранее Карпин заявил: «Если, чтобы согласовать главного тренера сборной, он должен быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то, значит, не согласует. Пускай не согласовывает».

— Можете ли вы представить себе ситуацию, что Карпина могут не согласовать из-за того, что у него может быть другая позиция по лимиту на легионеров, например?

— Я думаю, что дело не в лимите. Может быть, какие-то другие процессы. Но вообще, у нас все может быть. Поэтому я бы не стал так вопрос примитизировать, что при взгляде на лимит или что-то еще... Государство активно участвует в футболе и может в том числе участвовать в процессах, так скажем.

— Нет ли такого, что Карпин ответил резко?

— Валерий Георгиевич острый на язык, как мы знаем. Поэтому это его стиль такой. Может быть, он чувствует какую-то подоплеку. Мне кажется, если бы все было совсем нормально, он бы отвечал мягко и вкрадчиво. Посмотрим.

Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Дмитрий Губерниев
Михаил Дегтярев
Читайте также
Цену подняли в три раза, Баринов остался почти без увеличения зарплаты. Главные подробности сделки между ЦСКА и «Локомотивом»
В Минобороны РФ раскрыли детали атаки украинских дронов на танкер «Матильда»
«Детройт» навечно закрепил за Сергем Федоровым 91-й номер
Турнир Australian Open 2026 стартует в Мельбурне 18 января
Опубликована хронология ЧП со смертями младенцев в роддоме Новокузнецка
Назван размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год
Популярное видео
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Сборная России завершила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Я Кафела давно не видал в линии!))))))))))))))))

    07.10.2025

  • Millwall82

    тут речь про фразу Губера, Карпин такой какой есть, но острым на язык его сложно назвать, и это не хорошо и не плохо, это данность. Всегда таким был, и кстати такая манера не только у него одного. Мир спорта.

    07.10.2025

  • Gordon

    Ещё не сметь забывать про Смородскую и регулярно публиковать распонтованных болельщик типа Добровинского, Боярского, Кафельникова и иже с ними!!!

    07.10.2025

  • Gordon

    Быдловатость иногда у него проскакивает, но в комментарии к дебильной идее про лимит ничего такого нет. Какой вопрос - такой ответ. Без виляний, что мне всегда в нём нравилось. Правда, за последний год трижды разочаровал (ну дважды с половиной), но это уже другой разговор.

    07.10.2025

  • Gordon

    Подзаборное хамло и проходимец сказал, что человек с блестящей игроцкой карьерой и с пристойной тренерской "острый на язык"?

    07.10.2025

  • zg

    Да и не вижу,как и в честь чего это может поменяться.....

    07.10.2025

  • Millwall82

    сам же понимаешь, это очередной схематоз) через сильное повышение з.п. лимитчиков и агентский сбор, а так же возможные трансферы, с 6 нулями.

    07.10.2025

  • TokTram_

    Говно видит себе подобное издалека.

    07.10.2025

  • zg

    Жаль мало адекватных чинуш,которые это понимают,а может и не мало,но тяфкать никто не смеет,ибо не по плану верховного,которому нашептывают те,кто на этом себе выгоду делает!)

    07.10.2025

  • zg

    В сэ афтаров обязуют задавать губе минимум 2 вопроса в день!Факт!

    07.10.2025

  • Белый Медведь

    ...и даже в области балета мы впереди планеты всей! (с) Ю. Визбор Пусть Дегтярев область балета возглавит, а то позиции стали терять:)

    07.10.2025

  • Millwall82

    не сказал бы, скорее прямой с налетом быдловатости, но про лимит он 100% прав.

    07.10.2025

  • Илья858

    Две бабки на завалинке обсуждают, кто что о ком сказал. Уровень мудизма СЭ всё выше и выше. Карпин что-то сказал о министре, но спрашивают не Карпина и не министра, а какого-то идиота, что он думает об этом высказывании.

    07.10.2025

  • petrovich56

    Митяй - друг банщика значит тоже банщик ...

    07.10.2025

  • Прораб.

    Недолго министр будет держаться на месте. Опять какую-то область возглавит.

    07.10.2025

    • Бевеев сравнил тренировки в сборной и «Балтике»: «Есть разница в требованиях, но в целом все привычно»

    Вратарь сборной России Сафонов — о матче с Ираном: «Серьезный соперник, но мы готовы»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости