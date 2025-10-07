Губерниев оценил ответ Карпина министру спорта Дегтяреву: «Валерий Георгиевич острый на язык»

Известный комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что Михаил Дегтярев может не согласовать его.

Ранее Карпин заявил: «Если, чтобы согласовать главного тренера сборной, он должен быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то, значит, не согласует. Пускай не согласовывает».

— Можете ли вы представить себе ситуацию, что Карпина могут не согласовать из-за того, что у него может быть другая позиция по лимиту на легионеров, например?

— Я думаю, что дело не в лимите. Может быть, какие-то другие процессы. Но вообще, у нас все может быть. Поэтому я бы не стал так вопрос примитизировать, что при взгляде на лимит или что-то еще... Государство активно участвует в футболе и может в том числе участвовать в процессах, так скажем.

— Нет ли такого, что Карпин ответил резко?

— Валерий Георгиевич острый на язык, как мы знаем. Поэтому это его стиль такой. Может быть, он чувствует какую-то подоплеку. Мне кажется, если бы все было совсем нормально, он бы отвечал мягко и вкрадчиво. Посмотрим.

Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.