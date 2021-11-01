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Губерниев — о составе сборной России: «Уровень футболистов не звездный, но с мотивацией проблем не будет»

14:28
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоговый список сборной России по футболу на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре. Лантратов, Глебов и Сергеев в списке

«Карпин берет всех сильнейших. Дзюба стоит особняком, его присутствие в команде может нарушить баланс в раздевалке, взаимодействие в системе игрок-тренер. Важнее присутствие футболистов в хорошей форме. Состав хороший, боевой. Будем болеть за сборную, мы в состоянии решить задачу. Уровень футболистов не звездный, но с мотивацией проблем не будет. Думаю, что Карпин сделает максимум, чтобы извлечь пользу из этого состава, так как он отвечает за результат. Футболисты уважают и понимают требования тренера. Есть поддержка журналистов и болельщиков, поэтому пожелаем удачи», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Губерниев высказался об отсутствии Далера Кузяева в составе сборной России по футболу.

«Кузяев — один из сильнейших игроков сборной, можно сказать, что он лидер команды. Понятно, что это потеря, без него хуже, чем с ним. Спорт — это такая штука, поэтому будем пытаться как-то без него. Но то, что он сейчас один из лучших футболистов страны — это правда», — добавил Губерниев в интервью «СЭ».

Сборная России по футболу сыграет в заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге и с Хорватией в Сплите 14 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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