Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоговый список сборной России по футболу на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Карпин берет всех сильнейших. Дзюба стоит особняком, его присутствие в команде может нарушить баланс в раздевалке, взаимодействие в системе игрок-тренер. Важнее присутствие футболистов в хорошей форме. Состав хороший, боевой. Будем болеть за сборную, мы в состоянии решить задачу. Уровень футболистов не звездный, но с мотивацией проблем не будет. Думаю, что Карпин сделает максимум, чтобы извлечь пользу из этого состава, так как он отвечает за результат. Футболисты уважают и понимают требования тренера. Есть поддержка журналистов и болельщиков, поэтому пожелаем удачи», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Губерниев высказался об отсутствии Далера Кузяева в составе сборной России по футболу.

«Кузяев — один из сильнейших игроков сборной, можно сказать, что он лидер команды. Понятно, что это потеря, без него хуже, чем с ним. Спорт — это такая штука, поэтому будем пытаться как-то без него. Но то, что он сейчас один из лучших футболистов страны — это правда», — добавил Губерниев в интервью «СЭ».

Сборная России по футболу сыграет в заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге и с Хорватией в Сплите 14 ноября.