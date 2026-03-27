Губерниев об игре Россия — Никарагуа: «В основе играли те, кто не появился бы в официальных матчах»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после Betboom матча сборных России и Никарагуа (3:1).

«Начнем с того, что в основе вышли люди, которые бы не играли в официальных играх. Стартовый состав на эту игру явно не предназначен для решения серьезных задач. В старте на важный матч вышли бы два человека из этого состава — Тюкавин и Сафонов. Игру в первом тайме могу назвать абсолютно равной! Россия была ничем не лучше Никарагуа. Лишь с выходом Головина и Глебова сборная прибавила и полностью начала вести ход матча. Ошибка Сафонова? Отвечу кратко — Матвей — один из лучших вратарей Европы! В ошибках ничего страшного нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Следующий матч сборная России проведет 31 марта в Санкт-Петербурге с командой Мали.

(Максим Ваншейд)

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