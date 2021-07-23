Губерниев считает, что Карпину нужно уходить из «Ростова»
20:37
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что он думает о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России. При этом специалист продолжит тренировать «Ростов».
«Карпин — тренер футбольной сборной – написал Губерниев в своемTelegram-канале. — Здорово! Но совмещая с «Ростовом» — история странная! На короткой дистанции ,может, и сойдет, но после нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! Очевидно, РФС угодил в цейтнот! Карпину удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!»
Карпин заменил в сборной Станислава Черчесова, который покинул команду после завершения выступлений на Евро-2020.
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