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Ефремов: «Сборная медиалиги, возможно, окажет сопротивление России не хуже, чем сборная Вьетнама»

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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной встрече между сборной России и сборной Медиалиги.

«Нам это было бы интересно. Я видел высказывание Лунева, который считает, что это будет полный бред. Но он смотрит со своей колокольни. Это будет отличной афишей, придет много людей. Сборная Медиалиги, возможно, окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Если пройтись по командам медиалиги, то тут игроки, поигравшие на высоком уровне. Мастерство никуда не уходит. Я думаю, для болельщиков это было бы интересно. Но это уже решать не мне, люди сверху лучше знают, что для сборной России будет лучше», — сказал Ефремов «СЭ».

Ранее в РФС не исключили варианта с проведением матча между сборной России и командой медиалиги.

В сентябре сборная России разгромила национальную команду Вьетнама в контрольном поединке со счетом 3:0.

Дарик Агаларов

Дмитрий Ефремов
Сборная России по футболу
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