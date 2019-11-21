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Дмитрий Чистяков: «Мое будущее в сборной зависит только от меня самого»

04:50
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Защитник сборной России Дмитрий Чистяков уверен, что его будущее в национальной команде зависит от него самого. По его словам, сборная прибавляет с каждым матчем.

— Отлично себя чувствую в сборной, хорошо здесь обосновался, — цитируют «Известия» Чистякова. — Очень хороший коллектив, все ребята вполне нормальные. А мое дальнейшее будущее в сборной зависит только от меня самого. Думаю, наша команда постоянно прогрессирует и с каждой игрой прибавляет.

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