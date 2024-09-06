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Дмитрий Черышев — о матче с Вьетнамом: «Нужно наслаждаться тем, что есть»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал победу сборной России над Вьетнамом (3:0).

«Самый главный аспект в таких играх — это ознакомление тренерского штаба с футболистами, которые играют во многих клубах РПЛ. На протяжении всего отстранения у нас есть возможность не только играть, но и просматривать потенциальных лидеров национальной команды.

В таких погодных условиях, как сегодня, играть всегда сложно. Ребята создали много голевых моментов. В данный момент нужно наслаждаться тем, что есть», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Следующий матч национальная команда должна провести во вьетнамском Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Черышев
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