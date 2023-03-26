Булыкин — о победе над Ираком: «Болельщики получили праздник»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче над Ираком (2:0).

«Впечатления хорошие. Выиграли наконец-то, порадовали всех. Первый тайм держал в напряжении, особенно в моментах с Песьяковым. Но во втором тайме появился Миранчук, стали работать фланги, и уже игра стала более предпочтительной. Пиняев забил мяч и установил рекорд, он большой молодец. Что касается остальных, то смотрелись хорошо, слаженно. Понятное дело, что нервничали. Всё-таки домашний стадион, все ждут от сборной победы, болельщики хотят праздника. И они его получили», — приводит слова Булыкина RT.

Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).