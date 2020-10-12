Дмитрий Булыкин: «Потеряли концентрацию и пропустили гол. Джикии и Фернандеса сильно не хватает»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.
— Ничья с Турцией — неудача?
— Если смотреть всю игру, то, наверно, наша сборная разочаруется. Были хорошие моменты, хорошая игра, не забили, потом потеряли концентрацию, и Турция сравняла счет. Поэтому я считаю, что Россия упустила победу и огорчена. Ребята определенно будут недовольны.
— Почему во втором тайме отдали инициативу туркам?
— Сложно сказать, может, где-то усталость, может, где-то решили поспокойнее поиграть, но в случае с голом, наверно, потеряли концентрацию, не побежали за своими визави и пропустили гол. Опасно при таком счете терять концентрацию, это и так все знают. Сильно не хватало Джикии с Фернандесом, потому что они лидеры. Их отсутствие сказывается на игре. (Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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