Дмитрий Булыкин: «Потеряли концентрацию и пропустили гол. Джикии и Фернандеса сильно не хватает»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.

— Ничья с Турцией — неудача?

— Если смотреть всю игру, то, наверно, наша сборная разочаруется. Были хорошие моменты, хорошая игра, не забили, потом потеряли концентрацию, и Турция сравняла счет. Поэтому я считаю, что Россия упустила победу и огорчена. Ребята определенно будут недовольны.

— Почему во втором тайме отдали инициативу туркам?

— Сложно сказать, может, где-то усталость, может, где-то решили поспокойнее поиграть, но в случае с голом, наверно, потеряли концентрацию, не побежали за своими визави и пропустили гол. Опасно при таком счете терять концентрацию, это и так все знают. Сильно не хватало Джикии с Фернандесом, потому что они лидеры. Их отсутствие сказывается на игре. (Екатерина Звенигородская)