Булыкин: «Сборная до 2026 года вряд ли будет участвовать в крупных турнирах»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Когда-нибудь спортсменов вернут, но сборная до 2026 вряд ли будет участвовать в каких-то крупных турнирах, а в товарищеских мы и так играем», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборный России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Вероника Ольшукова