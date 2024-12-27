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Сегодня, 14:50

Булыкин: «Сборная до 2026 года вряд ли будет участвовать в крупных турнирах»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Когда-нибудь спортсменов вернут, но сборная до 2026 вряд ли будет участвовать в каких-то крупных турнирах, а в товарищеских мы и так играем», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборный России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Вероника Ольшукова

Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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