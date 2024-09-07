Булыкин — о Сафонове и матче с Таиландом: «Не вышел — значит сыграл без ошибок»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на отмену матча между сборными России и Таиланда.

«То, что была одна игра — уже хорошо. Отменили вторую — ничего страшного, такое бывает», — сказал Булыкин «СЭ».

Также Дмитрий Булыкин отреагировал на невыход вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова на поле в составе сборной страны из-за отмены игры с Таиландом.

«Это всем знакомо, не вышел — значит, сыграл без ошибок. Конечно, такие перелеты выбивают из колеи, но ребята все справятся, потому что хорошие эмоции после победы», — добавил Булыкин.

На Ханой, где должен был пройти матч, обрушился тайфун «Яги». Вьетнамские метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч должен был пройти сегодня, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск). Сафонов преодолел 20000 километров, чтобы добраться до места проведения игры.

Александр Абустин