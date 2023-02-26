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Сегодня, 15:34

Булыкин: «Играть нужно с любой сборной. Главное, чтобы наши ребята понимали ответственность таких матчей»

Алина Савинова
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Экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Играть нашей сборной нужно с любой сборной, а не с клубами. Главное, чтобы наши ребята понимали всю суть и ответственность таких матчей. Не хочется, чтобы футболисты просто отбывали номер на поле. Ждем хорошей игры и победы сборной России. Очень хочется снова увидеть нашу сборную в игре.

Азмун? Неважно, кто будет играть против нас, главное, чтобы наши ребята показали хороший футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-sbornoj-rossii-nuzhno-igrat-glavnoe-chtoby-nikto-ne-otby-val-nomer/
Дмитрий Булыкин
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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