Булыкин: «Дюков отличный президент РФС, очень многое делает для футбола в такое время»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о президенте РФС Александре Дюкове.

«Он отличный президент и делает очень многое для футбола в такое тяжелое время. Вряд ли какой-то другой президент смог бы в такие времена так хорошо себя проявить», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дюков вновь планирует выставить свою кандидатуру на пост главы футбольной организации в 2025 году.