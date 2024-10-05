Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:16

Булыкин: «Дюков отличный президент РФС, очень многое делает для футбола в такое время»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о президенте РФС Александре Дюкове.

«Он отличный президент и делает очень многое для футбола в такое тяжелое время. Вряд ли какой-то другой президент смог бы в такие времена так хорошо себя проявить», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дюков вновь планирует выставить свою кандидатуру на пост главы футбольной организации в 2025 году.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
РФС
Александр Дюков
Читайте также
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Те, кто критикует за смену гражданства, никогда не были в шкуре спортсмена». Громкое заявление русского гандболиста
Бах считает, что его уход с поста главы МОК отвечает интересам олимпийского движения
Рекордсменка Юлия Рыжанкова — о международных стартах: «Никто не ждет русских спортсменов»
Садулаев выступит на чемпионате мира. Весной борца забанили перед отборочным турниром на Олимпиаду
Гуляев — о совете ISU: «Решения нет. Скорее всего, наш вопрос даже не обсуждали»
Гашек проиграл выборы, но продолжает выступать против россиян в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости