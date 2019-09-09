Дмитрий Баринов: «Первые пять-семь минут матча с Шотландией задыхался»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии (2:1) в отборочном матче Евро-2020.

— Входить в такую игру очень сложно, — цитируют «Известия» Баринова. — Первые пять-семь минут было очень тяжело — задыхался. Потом уже разбегался, и всё стало нормально. Самое главное, что мы выстояли, при этом имели шансы забить еще мяча два или больше.

Надо обязательно выигрывать следующий матч против Казахстана. А затем спокойно готовиться к октябрьским матчам с Шотландией и Кипром. Мы будем подходить к каждому сопернику отдельно и брать свои очки. Перед нами стоит цель попасть на чемпионат Европы.

— Нет опасений, что после разгрома Казахстана в первом матче (5:0) во второй игре может быть определенная расслабленность?

— Нет. Мы с тренерским штабом разберем все их матчи, в том числе последнюю игру с Кипром. Выйдем на матч с максимальным зарядом и будем играть только на победу.

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