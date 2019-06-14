Дмитрий Баринов: "Играть с перерывом в два дня всегда очень тяжело"

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов в интервью "Известиям" отметил, что быстрый гол изменил бы ход игры отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0).

– Какие впечатления от матча против команды Кипра? Он сложился гораздо сложнее предыдущего.

– Да, так и есть. В первом тайме игра нам давалась. Просто не сумели реализовать все свои моменты – забили лишь однажды. Думаю, забей мы в этом матче быстрый гол, стало бы полегче. Во второй же половине встречи киприоты немного перехватили инициативу. Но в итоге все закончилось хорошо и мы довели этот непростой матч до победы.

– Казалось, что с Кипром сборной России было физически тяжелее, чем с Сан-Марино...

– Играть с перерывом в два дня всегда очень тяжело. Думаю, что трудности, которые возникли у нас в матче с Кипром, связаны именно с этим.

– Какие были эмоции после игры? Все-таки многие ожидали более уверенной победы.

– Атмосфера в раздевалке была хорошей, поздравили друг друга с победой. Все ребята устали – этот матч стал для команды окончанием долгого сезона. Теперь нужно отдохнуть и с новыми силами готовиться к следующему чемпионату.