Дмитрий Баранник: «Обидно за людей, которые оскорбляют Дзюбу»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Дмитрий Баранник после товарищеского матча ветеранов с командой правительства Петербурга рассказал о важности таких встреч, а также прокомментировал ситуацию с Артемом Дзюбой. Капитана сборной России оскорбляли в игре отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

— Такие встречи необходимы, особенно для нас, — отметил Баранник, который сейчас работает заместителем генерального директора «Химок». — Для тех, кто рубеж в 50 лет уже перешагнул. Приятно, что ребята, которые пришли после нас, также участвуют в играх. Огромное удовольствие играть с Радимовым, Тимощуком, Горшковым.

— А как вы отнеслись к истории с Артемом Дзюбой, которого оскорбляли в игре сборной России?

— Это очень некрасивая история. Мы должны болеть за сборную. И какие бы ни были личностные отношения, в национальной команде они не должны проявляться. Тем более, что сборная нас радует уже не один год и достигает тех результатов, которых давно не было. Обидно не за Дзюбу, он человек самостоятельный и переживет это. Обидно за тех людей, которые себе это позволяют.

—Как ему реагировать?

— Да никак. Он на своем веку столько шишек получил. Думаю, научился не замечать всяческих негативных проявлений. Один рецепт — продолжать заниматься своим делом. (Дмитрий Зимин)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира